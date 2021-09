»… så ved jeg kraftedeme ikke, hvornår der er straffespark!«

Niels Frederiksen var forholdsvist fattet og kølig i sin analyse, da han skulle evaluere fredag aftens 1-1-skuffelse hjemme mod oprykkerne fra Silkeborg.

I hvert fald lige indtil at snakken faldt på en kontroversiel situation, hvor Brøndby følte sig snydt for et straffespark, efter at en Silkeborg-spiller ramte bolden med armen i det kriminelle felt.

»Jeg ser et klart straffespark! Hvis ikke der er straffespark der, så ved jeg kraftedeme ikke, hvornår der er straffespark!«

»Den (armen, red.) er SÅ langt ude fra kroppen. Jeg forstår slet ikke en brik af det,« lød det fra mestertræneren – der fortsatte med de klare meldinger.

»Ja, så snakker de om, at det foregår på kort afstand. Det vil jeg skide på! Ja, det er dommeren, der dømmer – og sådan er det, men jeg ser et klart straffespark.«

Men dommeren Mads-Kristoffer Kristoffersen er ret kontant i sin afvisning af straffesparket.

»Ja, det er han som regel ham der! Men vi skal ikke bruge det som undskyldning for, at vi ikke vinder kampen. Det skal vi ikke. Silkeborg var gode.«