Søndag bliver det afgjort. Hvem vinder det engelske mesterskab?

Slaget står mellem Manchester City og Liverpool, der, adskilt af bare et enkelt point, finder ud af, hvem der vinder Premier League og kan kalde sig engelske mestre.

Og ingen af de to hold kan vide sig sikre, før sidste fløjt i de to kampe har lydt. Det ved Manchester City alt om.

For tilbage i sæsonen 2011/2012 gjorde de det umulige og vandt Premier League for næsen af Manchester United i - ja - de sidste sekunder af sidste kamp.

Her løfter Sergio Agüero Premier League-trofæet i 2012. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Her løfter Sergio Agüero Premier League-trofæet i 2012. Foto: PAUL ELLIS

Det var mod Queens Park Rangers, at Manchester City kom bagud 1-2 i 2012 på hjemmebane, alt imens at Manchester United længere nordpå mod Sunderland næsten kunne smage mesterskabet.

Men i fodbold kan alt ske, og det gjorde det den 13. maj 2012.

For alt imens, der blev fløjtet af på Stadium of Light, hvor Manchester United vandt 0-1, levede kampen i Manchester fortsat. Og her slog City til.

Med to mål i tillægstiden, det sidste sat ind af Agüero, snød Manchester City rivalerne fra Manchester United på målstregen og sikrede sig det engelske mesterskab.

Gense de vilde højdepunkter fra Manchester Citys kamp på Queens Park Rangers i 2012, der sikrede dem mesterskabet, øverst.

Du kan følge sidste spillerunde i Premier League live her på BT.dk.