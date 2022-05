Han oser af forventningens glæde før torsdagens kæmpe fodboldfest.

Pokalfinalen bliver kulminationen på Bo Henriksens første sæson som cheftræner i FC Midtjylland.

Men det bliver også sidste chance for at sætte flueben ud for et helt særligt punkt på den sæsontjekliste, der hører en topklub til, og som naturligt skaber et stort pres.

At vinde pokaler.

»Det er det, vi er sat i søen for at gøre. Det er det altoverskyggende mål hvert eneste år,« siger Bo Henriksen.

»Hvis vi ikke står med pokalen, er vi skuffede. At blive toer to gange vil ikke være det morsomste, jeg har prøvet,« fortsætter han med henvisning til Superliga-sølvmedaljerne.

Det store pres har dog ikke skræmt Bo Henriksen.

»Det har været super fedt. Det var derfor, jeg valgte at stille mig om på den her side igen. For at få lov at være en del af et fællesskab, som kan vinde.«

For Bo Henriksen er det fedeste i hele verden at vinde. Foto: Keld Navntoft Vis mere For Bo Henriksen er det fedeste i hele verden at vinde. Foto: Keld Navntoft

Efter sin fyring i Horsens skiftede han retning og blev fodboldekspert på tv, men FC Midtjyllands tilbud trak ham tilbage i trænerstolen.

Samtidig føler han sig megaheldig over at være i en storklub som FCM.

Da han for nylig stod på træningsbanen og overværede sine spillere, strejfede det ham.

»Dér tænkte jeg, 'er det virkelig mig, der træner dem her?' Jeg får lov at lave noget, der er helt magisk,« fortæller Bo Henriksen.

»De kørte den bare rundt, og jeg tænkte, det var fuldstændig genialt. Det er så fedt at tænke på, at jeg har taget et skridt op til at få lov at træne spillere med så meget kvalitet.«

Hvis FCM vinder pokalfinalen, vil det være en drøm, der går i opfyldelse for Bo Henriksen.

»Det har hele tiden været min drøm, siden jeg startede som træner i bunden af 2. division for 15 år siden.«

»Det vil være fuldstændig magisk at stå med trofæet efter at have kæmpet for det i så mange år.«

Selvom klubnavnet på kontrakten i dag er markant større end Brønshøj, hvor han startede trænerkarrieren, er det faktisk nemmere.

»Dengang stod jeg også i isboden, solgte sponsorater og kridtede stregerne op. Her har jeg folk til hvad som helst,« griner Bo Henriksen.

»Nu spiller vi kamp nummer 51 i sæsonen, og i Brønshøj var det måske 26 på et år. Det er helt anderledes, men det har også været sindssygt lærerigt og spændende.«

»Det har været et hårdt program med mange rejsedage, men det har også været fedt. Og jeg har en fantastisk kone, som hjælper vanvittigt, med at alting kan lade sig gøre,« siger han om den ekstra arbejdsbyrdes betydning på hjemmefronten.

Nu vil Bo Henriksen gøre arbejdet færdigt og slutte sin debutsæson som toptræner af med manér.

»Vi spillede til par i Superligaen og blev nummer to, så nu skal vi spille over par og vinde pokalfinalen.«

»Det vil være det største. Alt i livet handler om oplevelser.«

Uanset udfaldet er han dog overbevist om, at der venter flere oplevelser for ham som FC Midtjylland-træner.

»Fremtiden ser lys og spændende ud, og jeg tror, vi kommer til at vinde en masse pokaler.«

FC Midtjylland møder OB i pokalfinalen klokken 15 på Brøndby Stadion. Kampen kan følges i B.T.s liveblog.