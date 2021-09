Cristiano Ronaldo bevæger sig i en alder af 36 år stadig på den allerøverste klinge som en af klodens bedste fodboldspillere.

Senest slog han for en uges tid siden rekorden som den spiller i verden med flest landsholdsmål i historien, da han kom op på 111 scoringer for Portugal og gik forbi den iranske landsholdslegende Ali Daei, der lavede 109 mål i sin nationaldragt.

Portugiserens dybt dedikerede tilgang til livet som professionel fodboldspiller bliver ofte nævnt som en af årsagerne til succesen, og han går mindst lige så meget op i alt det, der foregår uden for banen som inden for.

I Juventus, som han lige har forladt for at komme tilbage til Manchester United, havde han tilknyttet en fast kok, og han fortæller nu om verdensstjernens spisevaner, der er sunde, men ikke umulige at efterligne for folk uden en lige så stor pengepung som Ronaldo – hvis blot man selv vil kokkerere maden og har evnerne til det.

Cristiano Ronaldo havde sin egen kok i Juventus. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Cristiano Ronaldo havde sin egen kok i Juventus. Foto: MARCO BERTORELLO

»Det er intet dyr mad. Kun sund mad. Jeg bruger økologiske madvarer – fisk, kylling, kalv, æg, avocado, kokosolie og sorte ris. Du er nødt til at tage dig af din krop, som du tager dig af en Ferrari,« siger Giorgio Barone i et interview med Sunday Mirror.

Den italienske kok fortæller her, at Cristiano Ronaldos favoritmad er fisk, magre proteinretter, fuldkorn og salater.

Giorgio Barone erkender, at Ronaldos bedrifter også hænger sammen med alt det, der foregår væk fra køkkenet.

»Selvfølgelig er det hele kombineret med hård træning. Afslapning er lige så fundamental som træning og kost – også om eftermiddagen. Og at spise tidligt om aftenen, ikke for sent,« forklarer Barone.

Cristiano Ronaldo påbegyndte onsdag sin træning i Manchester United.