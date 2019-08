En af de største og mest omtalte rivaliseringer kan meget vel ende ud i en middag. Ja, du læste rigtigt.

For Cristiano Ronaldo og Lionel Messi er to af fodboldhistoriens absolut største spillere og utvivlsomt de to bedste gennem de seneste 10-12 år.

Og torsdag kom den portugisiske superstjerne med en noget uventet udmelding ved ceremonien, hvor der blev trukket lod til Champions League-gruppespillet anno 2019/2020.

»Selvfølgelig har vi et godt forhold til hinanden. Vi har ikke haft aftensmad sammen endnu, men jeg håber på, at det sker i fremtiden,« sagde Cristiano Ronaldo ved ceremonien, hvor de bedste spillere fra den forgangne Champions League-sæson også blev kåret.

Ronaldo: "We've not had dinner together yet, but I hope in the future!" @Cristiano & Messi at the #UCLdraw pic.twitter.com/KOFY8680tU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2019

»Vi har delt scenen i 15 år. Jeg ved ikke, om det er sket før med de to samme fyre på den samme scene hele tiden.«

Igennem mange år tørnede de to spillere ud i Spanien - Ronaldo for Real Madrid og Messi for Barcelona.

Nu spiller Ronaldo for italienske Juventus, men han indrømmer da, at han savner rivaliseringen med Messi, han havde i Spanien.

»Selvfølgelig savner jeg at spille i Spanien. Vi havde den kamp i 15 år. Han pressede mig og jeg pressede ham. Så det er godt at være en del af fodboldhistorien. Det er jeg, men det er han selvfølgelig også,« sagde Cristiano Ronaldo om Lionel Messi.

Altimens forholdt hans argentinske rival sig tavs, men alligevel sad han ved og storsmilte og lo ved siden af Cristiano Ronaldo.

Ronaldo spillede i Real Madrid fra 2009-2018, mens Lionel Messi har spillet hele sin karriere for de catalanske rivaler fra Barcelona.

Begge spillere har vundet den såkaldte Ballon d'Or fem gange.

Men det var hverken Messi eller Ronaldo, der blev vandt UEFA player of the year, der blev uddelt ved ceremonien. Det var Liverpools hollandske forsvarsspiller, Virgil Van Dijk.