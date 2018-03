Cristiano Ronaldo og stor selvtillid hænger uden tvivl godt sammen.

Og Real Madrid-stjernen plejer heller ikke at lægge skjul på, at han har selvtilliden i orden. Men selvom der er mange andre potentielle superstjerner ude i fodboldverdenen, så kommer der ikke til at være nogen som ham. I hvert fald ikke, hvis man spørger hovedpersonen selv.

»Jeg ser ikke mange personer med mit talent, min dedikation og min arbejdsmoral. Ingen kommer til at blive sammenlignet med mig - der er ingen, der kommer til at blive Cristiano Ronaldo,« siger verdensstjernen i en nylig Nike-reklame. Det skriver Marca.

»Du skal være dig selv, og jeg skal være mig selv,« siger han i videoen, som han også har delt på sin egen Instagram-profil.

Real Madrid-stjernen har da grund til at holde hovedet højt for tiden. Den 33-årige portugiser har for alvor fundet målformen igen og bomber det ene mål ind efter det andet. Han betragtes stadig som en af verdens bedste fodboldspillere, og det er han noget, han altid har haft som en drøm.

»I starten drømte jeg om at blive den bedste spiller i verden. Mine venner kiggede på mig og var sådan: ‘Hvad snakker du om?’. Jeg spillede lidt for sjov, men indeni tænkte jeg, at jeg havde potentialet, og så startede jeg i Manchester,« siger han i reklamen, hvor han lancerer sin nye støvler.

I sidste uge havde Real Madrid-manager, Zinedine Zidane, også kun rosende ord at sige om sin angrebsstjerne, der også kom på måltavlen i den spanske hovedstadsklubs seneste kamp.

»Ronaldo er fra en anden galakse. Han ved, at han kommer til at score, og han er meget unik og speciel. Statistikkerne taler for sig selv. Han er altid meget positiv, og hvis han har scoret to, så vil han have det tredje,« sagde Zinedine Zidane.

Søndag skal selvtillidsfulde Ronaldo så på banen, når han sammen med resten af Real Madrid-mandskabet møder Girona i den spanske La Liga.