Ronaldo er den første i historien til at score minimum 50 mål i Serie A, Primera Division og Premier League.

Rekorderne bliver ved med at falde på stribe for portugisiske Cristiano Ronaldo, der med to mål mandag aften skød Juventus til en 2-1 sejr over Lazio og et skridt tættere på Serie A-titlen.

Målene var portugiserens nummer 50 og 51 i Serie A for Juventus i bare 61 kampe.

Det første af målene gjorde ham til den første spiller i historien, der har scoret 50 eller flere mål i både Serie A, den spanske Primera Division og den engelske Premier League og den hurtigste spiller til at nå 50 mål i Serie A siden 1995.

- Rekorder er altid vigtige, men holdets sejr er vigtigere, siger Cristiano Ronaldo til Sky Sports efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det første af målene satte Ronaldo ind på et straffespark i det 51. minut. Bare tre minutter senere gjorde den 35-årige portugiser det til 2-0 på et oplæg fra Paulo Dybala.

Det andet mål var Ronaldos scoring nummer 30 i Serie A i denne sæson.

Han deler nu førstepladsen på topscorerlisten med Lazios Ciro Immobile, der i mandagens kamp reducerede til 1-2 for Lazio på et straffespark i det 83. minut.

- Jeg hjælper holdet med at vinde. Det er vigtigt at vinde titlen. Der mangler fire kampe, og vi ved, at Serie A er et svært mesterskab, siger Cristiano Ronaldo.

Juventus fører Serie A med otte point ned til Inter og Christian Eriksen på andenpladsen.

/ritzau/AFP