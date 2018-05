Midt i sejrsrusen kommer Real Madrids største stjerne med en chokerende besked.

For ikke mange minutter efter, at den spanske storklub sikrede sig sit 13. Champions League-trofæ - og den tredje titel i træk - sår den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo nu tvivl om sin fremtid i klubben.

Det skriver de spanske medier Marca og Sport.

»Jeg har nydt at være i Real Madrid. Jeg vil i de kommende dage komme med et svar til fansense, som altid har været på min side,« siger den 33-årige angriber i et interview umiddelbart efter kampen, som Real Madrid vandt 3-1 over Liverpool.

Svaret kom til stor overraskelse for journalisten, der spurgte om det betød, at han vil forlade klubben. Her svarede Ronaldo:

»Nu vil jeg nyde det her øjeblik, og i de kommende dage vil jeg give dig et svar. Nu er det tid til at nyde det her - vi skrev historie,« siger Cristiano Ronaldo.

Fem. Så mange gange har Cristiano Ronaldo haft hænderne på en Champions League-pokal. Foto: HANNAH MCKAY Fem. Så mange gange har Cristiano Ronaldo haft hænderne på en Champions League-pokal. Foto: HANNAH MCKAY

Cristiano Ronaldo forsøgte, men formåede ikke at score i Champions League-finalen, hvor holdkammeraterne Karim Benzema og særligt Gareth Bale til gengæld blev de store helte.

Cristiano Ronaldo kan dog alligevel glæde sig over igen at stå med et Champions League-trofæ i hånden. Han er samtidig den første spiller i historien, der har vundet den største europæiske klubturnering hele fem gange.

Også det helt store matchvinder Gareth Bale gav et interview efter kampen, hvor han også sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt han er i den spanske hovedstadsklub i næste sæson.