Cristiano Ronaldo blev matchvinder, da Juventus vandt den italienske Super Cup med 1-0 over AC Milan i Jeddah.

Superstjernen Cristiano Ronaldo vandt onsdag sit første trofæ efter skiftet til den italienske storklub Juventus.

Portugiseren stod selv bag det enlige mål, da Juventus vandt den italienske Super Cup med en 1-0-sejr over AC Milan.

Efter en times spil listede Ronaldo umarkeret ind i Milans straffesparksfelt, og efter et perfekt indlæg fra Miralem Pjanic var det simpelt for portugiseren at heade bolden i mål.

Selv om der er et trofæ på spil, har optakten til Super Cuppen været præget af negative røster.

Kampen blev spillet i Jeddah i Saudi-Arabien, og kritikken haglede ned over beslutningen om at spille der, da det kom frem, at kvinder kun havde adgang til at overvære kampen i familieafsnittet på stadion.

Blandt andet kaldte Italiens vicepremierminister, Matteo Salvini, beslutningen om at spille i Saudi-Arabien for "sørgelig" og "ulækker". Han tilkendegav også, at han ikke ville se kampen.

Super Cuppen er traditionelt et opgør mellem Serie A-vinderen og Coppa Italia-vinderen fra den forgangne sæson, men da Juventus vandt begge dele i sidste sæson, blev Milan modstanderen, da holdet tabte pokalfinalen i sidste sæson.

Det er tiende gang, at Super Cuppen bliver spillet uden for Italien. Tidligere er den blevet spillet i USA, Libyen, Kina og Qatar.

Med onsdagens sejr har Juventus vundet turneringen otte gange, hvilket er en gang mere end AC Milan.

/ritzau/