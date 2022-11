Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Cristiano Ronaldo mener, at Manchester United har forrådt ham.

Det fortæller han i et stort interview med The Suns Piers Morgan.

Superstjernen langer blandt andet kraftigt ud efter Manchester United-træner Erik ten Hag.

»Jeg har ikke respekt for ham, fordi han ikke viser respekt for mig. Hvis du ikke viser respekt for mig, kommer jeg aldrig til at have respekt for dig,« siger Cristiano Ronaldo blandt andet.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

Cristiano Ronaldo var ikke med i Manchester Uniteds kamp søndag mod Fulham. Portugiseren havde meldt fra på grund af sygdom.

Ronaldo siger videre i det halvanden time lange tv-interview, at han er blevet gjort til det sorte får, og at det er den sværeste periode i hans liv både professionelt og personligt.

Også Ralf Rangnick, der var midlertidig træner i United fra december 2021 til maj 2022, får en usædvanligt hård medfart af Ronaldo.

»Hvis du end ikke er træner, hvordan kan du så blive cheftræner for Manchester United? Jeg havde aldrig hørt om ham,« siger Ronaldo.

Cristiano Ronaldo langer ud efter Manchester United-træner Erik ten Hag blandt andre. Foto: PETER POWELL Vis mere Cristiano Ronaldo langer ud efter Manchester United-træner Erik ten Hag blandt andre. Foto: PETER POWELL

Mens Cristiano Ronaldo og hans partner Georgina modtog en personlig kondolence fra den britiske kongefamilie, da parret mistede deres nyfødte søn i april i år, siger Ronaldo nu, at opbakningen fra klubben udeblev.

Dele af klubbens ledelse tvivlede endda på hans forklaring på, hvorfor han måtte misse dele af pre-season, da parrets tre måneder gamle datter måtte på hospitalet.

Det er kun 14 måneder, siden Ronaldo vendte hjem til Manchester United i stedet for et skifte til ærkerivalen Manchester City. Det var selveste Sir Alex Ferguson, der lokkede ham tilbage.

»Fremgangen har været lig nul. Siden Sir Alex forlod klubben, har jeg ikke set nogen udvikling i den. Intet har ændret sig,« fortsætter Ronaldo.

Han slår fast, at han synes, fansene skal kende sandheden.

»Jeg vil det bedste for denne klub. Det var derfor jeg kom til Manchester United.«

Hele det 90 minutter lange interview med Ronaldo kommer onsdag og torsdag på TalkTV.