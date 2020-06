LD Alajuelense mod Deportivo Saprissa.

Det er måske umiddelbart ikke en fodboldkamp, der vil trække de store overskrifter baseret på navnene.

Ikke desto mindre har en af spillerne i kampen tiltrukket sig stor opmærksomhed på de sociale medier, da han i mandagens kamp havde skiftet sit navn ud på trøjen.

Det drejer sig om LD Alajuelenses angriber Jonathan McDonald, der i forbindelse med kampen havde skiftet sit sædvanlige efternavn, der minder meget om fastfoodkæden McDonald's, ud med Burger King.

Costa Rican soccer player Jonathan McDonald has changed the name on his jersey from McDonald to Burger King



Which one you prefer, left or right pic.twitter.com/MH1VrHRBsS — MSportOfficial (@MSportOfficial) June 3, 2020

Siden da er billeder af den 32-årige angribers spillertrøje fra kampen gået viralt på Twitter, hvor flere brugere har delt, liket og kommenteret på det humoristiske navneskift.

Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor angriberen valgte at ændre sit trøjenavn til kampen, men ifølge Footyheadlines var der tale om et reklamefremstød fra burgerkæden.

Og der kan der også være brug for et fremstød for Burger King, hvis de skal indhente konkurrenten McDonald's, når man kigger på antallet af restauranter verden over.

For ifølge statista.com havde Burger King i 2019 blot 18.838 åbne restauranter sammenlignet med 38.695 restauranter hos McDonald's.

Burger King prydede ryggen hos costaricanske Jonathan McDonald, der i mandagens kamp byttede sit efternavn ud på spillertrøjen. Foto: MICHAEL THOMAS Vis mere Burger King prydede ryggen hos costaricanske Jonathan McDonald, der i mandagens kamp byttede sit efternavn ud på spillertrøjen. Foto: MICHAEL THOMAS

Kampen mellem LD Alajuelense og Deportivo Saprissa, ligaens to førerhold, endte uafgjort 2-2, hvorfor Deportivo Saprissa fortsat ligger nummer et med 44 point efter 20 kampe.

Jonathan McDonald fik ikke scoret i kampen, men han fik til gengæld et gult kort i første halvleg, inden han blev skiftet ud efter 73 minutters spil.