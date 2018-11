Juventus' Douglas Costa bekræfter, at han har undskyldt til den brasilianske landstræner Tite for at have spyttet på Federico Di Francesco.

Douglas Costa kom i en ophedet diskussion med Federico Di Francesco, da Juventus i september besejrede Sassuolo med 2-1.

Costa mistede besindelsen og sendte en spytklat i ansigtet på Di Francesco, hvilket kampens VAR-dommer så på tv-billederne, og brasilianeren endte derfor med at modtage et rødt kort for hændelsen.

Costa fik efterfølgende fire dages karantæne i den italienske Serie A, og samtidigt blev han også smidt midlertidigt af landsholdet af den brasilianske landstræner Tite, der ikke var tilfreds med Juventus-spillerens opførsel.

Douglas Costa forlader banen efter at have fået rødt kort. Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Douglas Costa forlader banen efter at have fået rødt kort. Foto: MASSIMO PINCA

Nu har kantspilleren så fået lov til at vende tilbage til Brasiliens landshold, men inden da måtte han undskylde over for landstræneren.

»Jeg talte ansigt til ansigt med træneren. Han fortalte mig, hvad han tænkte. Jeg respekterer ham meget, og jeg undskyldte. Det var en skidt episode. Det ligner mig ikke, og det er ikke noget, der er sket før i min karriere,« fortæller Costa ifølge SportPro og tilføjer:

»Nu vil jeg bare lægge det hele bag mig og arbejde videre.«

Brasilien møder fredag klokken 21.00 Uruguay i en venskabskamp på Emirates.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com