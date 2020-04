Den argentinske fodboldsæson bringes til ende før tid på grund af udbruddet af coronavirus.

Der skal ikke spilles mere ligafodbold i sæsonen 2019-2020 i Argentina grundet udbruddet af coronavirus.

Det meddeler Det Argentinske Fodboldforbund, som afbrød sæsonen i midten af marts.

Der er ingen klubber, der rykker ned i denne sæson og heller ikke i den næste, oplyser forbundet mandag.

Det redder blandt andet Gimnasia, hvor legenden Diego Maradona er cheftræner. Gimnasia lå og rodede rundt i bunden af rækken inden afbrydelsen af ligaen.

I den argentinske række afgøres nedrykningen ved et kompliceret system, hvor man regner pointene ud over en treårig periode.

Men Gimnasia var i farezonen inden mandagens beslutning. Nu er Maradonas tropper reddet for en længere periode.

Claudio Tapia, forbundets præsident, forklarer også, at det handler om at gøre klar til næste sæson, hvor de argentinske klubber skal deltager i de sydamerikanske turneringer på tværs af landegrænser.

- Vi stopper turneringen, så vi kan udpege de hold, der er kvalificeret til de kontinentale konkurrencer i næste sæson, siger Tapia til lokale medier ifølge AFP.

Boca Juniors nåede at vinde det argentinske mesterskab med en kneben 1-0-sejr hjemme over Gimnasia i den sidste spillerunde af den seneste sæson.

Angriberen Carlos Tévez scorede kampens eneste mål på La Bombonera og sikrede dermed titlen for næsen af ærkerivalen River Plate.

Inden kampen kyssede Tevez sit idol Maradona, og det var ifølge den tidligere Manchester United-spiller med til at afgøre mesterskabet.

- Jeg vidste, at jeg var nødt til at kysse Diego, og jeg havde derefter heldet. Sommetider er du nødt til at lede efter heldet, sagde Tevez til sportsavisen Olé.

Længe havde River Plate ligget lunt til at vinde mesterskabet, men holdet snublede overraskende i den næstsidste spillerunde.

I denne sæson, der nu aflyses, skulle 24 hold dyste i Copa Superliga - en form for slutspil frem til slutningen af maj.

Her skulle holdene deles op og blandt andet spille om nedrykning og om at kvalificere sig til Copa Libertadores, Sydamerikas pendant til Champions League.

Der nåede kun at blive afviklet en enkelt spillerunde af Copa Superliga, inden corona afbrød det hele.

Argentina har været lukket ned siden 20. marts og skal være det minimum frem til 10. maj.

/ritzau/