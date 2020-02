Præsidenten for Serie A beder regeringen om ikke at udsætte flere ligakampe, men i stedet spille uden fans.

Serie A-kampe uden tilskuere.

Det kan blive en nødvendighed, efter at det potentielt dødelige coronavirus har spredt sig til Norditalien, hvor de italienske myndigheder søndag udsatte fire ligakampe.

I et brev beder præsidenten for Serie A, Paolo Dal Pino, regeringen om ikke at udsætte flere kampe i den bedste italienske række på grund af frygten for virusset.

Det skriver det italienske nyhedsbureau Ansa mandag ifølge dpa.

I stedet skal kampene kunne spilles for lukkede døre uden tilskuere. Det er nødvendigt for at overholde det stramme kampprogram inden juni, hvor EM sætter de europæiske ligaer på pause.

Kampen mellem Sampdoria og Inter, der har Christian Eriksen på holdet, var en af de kampe, der søndag blev aflyst.

Kampen skulle have været spillet på San Siro i Milano, hvor både AC Milan og Inter har hjemmebane.

Det skete som en del af en aflysning af alle sportsbegivenheder i regionerne Veneto og Lombardiet, hvor Milano ligger.

De italienske myndigheder har meddelt, at indbyggere hverken må forlade eller gå ind i områder, som er særligt ramt af coronavirus.

Flere italienske medier skriver ifølge Tipsbladet, at også Europa League-kampen torsdag mellem Inter og Ludogorets kan blive spillet uden tilskuere.

Italien forsøger at bekæmpe det værste udbrud af coronavirus, der hidtil er registreret i Europa.

På to døgn er flere end 140 personer i Italien bekræftet smittet med virusset. Tre har mistet livet.

Myndighederne ved endnu ikke, hvorfor det nye udbrud er kommet, og hvorfor særligt de nordlige egne af landet er ramt.

/ritzau/