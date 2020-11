Den danske landsholdsspiller Robert Skov er blevet testet positiv for coronavirus i landsholdslejren mandag.

Det meddeler hans tyske klub, Hoffenheim, på Twitter.

Kantspilleren er symptomfri, men er blevet sendt ud af landsholdslejren, hvor han nu befinder sig i isolation. Det samme er en af holdets behandlere, der også er testet positiv. Det skriver DBU på deres hjemmeside.

»Det er vores vurdering, at smitten ikke er sket i lejren og vi har fundet det tidligt, så vi bedre kan håndtere det videre forløb. Alle øvrige tests er negative og vi bliver testet igen. Vi har efter dialog med sundhedsmyndighederne besluttet et forsigtighedsprincip, hvor vi isolerer en række personer, der har været i potentiel nærkontakt med de to smittede personer,« siger landsholdslæge Morten Boesen.

