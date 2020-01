For at begrænse spredningen af det nye virus suspenderer Det Kinesiske Fodboldforbund alle kampe midlertidigt.

Det Kinesiske Fodboldforbund (CFA) udsætter 2020-sæsonen som følge af det dødelige coronavirus.

Det oplyser forbundet torsdag.

Starten af 2020-sæsonen vil således blive udskudt på "alle niveauer og gældende for alle typer fodbold overalt i landet", udtaler CFA.

Det sker for at beskytte fans og spillere mod det nye virus og for at inddæmme spredningen af virusset, oplyses det videre.

Den øverste kinesiske liga, Den Kinesiske Superliga (CSL), skulle ifølge planen være sparket i gang den 22. februar.

/ritzau/AFP