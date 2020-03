FCK vil ikke træne i den kommende tid, skriver klubben efter hjemkomsten til København.

Superligaklubben FC København skriver natten til fredag på sin hjemmeside, at spillerne ikke træner sammen i den kommende tid.

- Det sker for at undgå øget risiko for smittespredning af coronavirus, skriver klubben og tilføjer, at spillerne i stedet vil træne individuelt.

Udmeldingen kommer, få timer efter at FCK var i aktion i Europa League, hvor det blev til et nederlag på 0-1 til Istanbul Basaksehir i Tyrkiet.

Efterfølgende var FCK-manager Ståle Solbakken rasende over, at holdet skulle spille kampen, mens flere andre kampe blev aflyst på grund af coronaudbruddet i Europa.

- Den her kamp burde aldrig være spillet, sagde Solbakken efterfølgende til klubbens hjemmeside.

- Vi har været i løbende kontakt med Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) i flere dage, og vi har forsøgt at gøre vores synspunkter gældende om at aflyse kampen og endda også overvejet, om vi overhovedet skulle stille op uanset hvad.

- Men det har mange konsekvenser i en turnering som denne, både sportsligt og økonomisk, og dermed også for mange andre mennesker, siger Solbakken.

Al fodboldaktivitet er indstillet i Danmark som led i bestræbelserne på at stoppe spredningen af coronavirus i landet.

Flere andre klubber har ligesom FCK valgt at stoppe den fælles træning i den kommende tid.

OB skrev torsdag, at spillerne træner på egen hånd frem til mandag, hvor der igen vil være fællestræning i Ådalen.

AaB har sendt spillerne hjem for at selvtræne og givet dem individuelle programmer frem til onsdag. Hos FC Midtjylland var der træning torsdag, men spillerne har fri resten af ugen, og der er ikke taget en beslutning om tiden derefter.

Hobro har lukket fuldstændig ned for træningen i to uger.

Til gengæld har klubber som Brøndby og AGF meldt ud, at træningen fortsætter, men der er ingen adgang for offentligheden.

