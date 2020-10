1. divisionsklubben Silkeborg IF er blevet ramt af et coronaudbrud, efter at tre spillere er blevet testet positive.



Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

De tre spillere er gået i selvisolation og vil selvsagt ikke deltage i træning og kamp den kommende tid, skriver klubben, der tilføjer, at de tre unavngivne spillere er symptomfri.

Som følge af udbruddet vil Silkeborgs træninger være lukket for offentligheden frem mod søndagens kamp mod Vendsyssel.

B.T har forgæves forsøgt at få en kommentar fra sportschef Jesper Stücker samt træner Kent Nielsen.

»Silkeborg IF har ikke yderligere at tilføje til de positive tests, ud over at test-programmet virker ved at have afsløret de positive tilfælde. Spillertruppen holder nu fuld fokus på forberedelserne til søndagens kamp mod Vendsyssel,« skriver 1. divisionsklubben i pressemeddelelsen.

Silkeborg ligger efter ni runder nummer tre i den næstbedste række med henholdsvis ét og fem point op til Fredericia på andenpladsen og Viborg på førstepladsen.