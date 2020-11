Nations League-kampen mellem Schweiz og Ukraine tirsdag er blevet aflyst grundet coronaudbrud hos Ukraine.

Coronapandemien forhindrede i weekenden Norge og Rumænien i at mødes i Nations League, og nu har pandemien fået skovlen under endnu en kamp.

Nations League-kampen mellem Schweiz og Ukraine tirsdag aften er aflyst grundet coronakrisen, oplyser nyhedsbureauet NTB.

De to hold skulle efter planen være tørnet sammen klokken 20.45 på Swissporarena i Luzern.

Mandag afgav tre af spillerne i Ukraines trup positive coronatest, og derfor blev hele holdet og staben testet igen tirsdag. Her viste sig at være yderligere fire smittede spillere.

Det har nu ført til en aflysning af kampen.

- Efter afgørelsen fra sundhedsmyndighederne i Luzern har Uefa meddelt det ukrainske fodboldforbund, at Nations League-kampen mellem Ukraine og Schweiz ikke kan spilles, meddeler Ukraines Fodboldforbund ifølge NTB.

Hele den ukrainske delegation er sat i karantæne som følge af smitteudbruddet.

Kampen var ellers vigtig for begge mandskaber, der befinder sig i gruppe 4 på højeste niveau i Nations League.

Der var således tale om en direkte duel i sidste runde om ikke at rykke ned på andet niveau i den europæiske landsholdsturnering.

Schweiz indtager sidstepladsen med tre point, mens Ukraine er næstsidst med seks point, mens Tyskland og Spanien har henholdsvis ni og otte point.

Ukraine vandt hjemme med 2-1 over Schweiz i de to holds første møde, men schweizisk sejr tirsdag på 1-0, 2-1 eller på to mål eller mere ville have sikret overlevelse, mens Ukraine ville rykke ned.

Det vides endnu ikke, hvornår den aflyste kamp skal spilles.

/ritzau/