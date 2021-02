Fem Atlético Madrid-spillere sad ude med coronavirus, da holdet spillede 2-2 mod Celta Vigo.

Døren til kampen om det spanske mesterskab blev mandag aften åbnet en smule på klem, da et coronaramt Atlético Madrid kun fik et point mod Celta Vigo.

Hjemme på Wanda Metropolitano spillede La Ligas førerhold 2-2 mod Celta Vigo og tabte dermed et lille skridt i topstriden.

Celta Vigos Facundo Ferreyra udlignede i slutminutterne, efter at Luis Suarez med to scoringer ellers havde vendt kampen oven på gæsternes tidlige føringsmål.

Resultatet betyder, at holdet fra den spanske hovedstad nu har otte point ned til de nærmeste forfølgere fra FC Barcelona og Real Madrid, mens Sevilla er yderligere et point efter.

Efter sejre til de tre øvrige titelbejlere i weekenden var Atlético Madrid presset til at vinde, hvis størrelsen på holdets forspring i toppen af ligaen skulle bevares.

Presset var ikke blevet mindre af, at Thomas Lemar og Hector Herrera inden kampen blev føjet til den voksende liste over coronasmittede spillere på holdet.

Samlet måtte Atlético Madrid-træner Diego Simeone undvære fem spillere på grund af coronavirus i jagten på en sejr over midterholdet.

Gæsterne fra Galicien gjorde en god figur. De kom foran på et mål efter 13 minutters spil.

Angriberen Santi Mina satte panden på et perfekt indlæg fra Hugo Mallo, og så var gæsterne i front.

Men som det har været tilfældet i en årrække, skal Atlético ikke bruge mange chancer på at slå til.

Suarez har været en af nøglefigurerne i Atléticos flotte sæson, og ligaens topscorer slog til i første halvlegs sidste aktion.

Et knaldhårdt indlæg langs jorden fandt uruguayaneren, som tacklede bolden i nettet til 1-1.

Der var nærmest tale om en gentagelse fem minutter inde i anden halvleg. Denne gang kom indlægget godt nok fra venstre, men igen var det en glidende Suarez, som sendte bolden over stregen.

Det så ud til, at Atlético nok en gang skulle løbe med en smal sejr, men med et minut tilbage af den ordinære spilletid blev der udlignet.

Ferreyra afsluttede et velspillet angreb ved at skovle bolden det sidste stykke over stregen til kampens sidste mål.

/ritzau/