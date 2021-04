Raphaël Varane er blevet testet positiv for coronavirus. Han misser Champions League-kampen mod Liverpool.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane får noget at tænke over forud for det første opgør af Champions League-kvartfinalerne mod Liverpool.

Real Madrid bekræfter på sin hjemmeside, at Raphaël Varane har afleveret en positiv coronatest, og derfor er det en realitet, at den spanske topklub må se bort fra den franske stopper til tirsdagens brag.

Desuden er Real Madrid uden anfører og midtstopper Sergio Ramos.

Den spanske hovedstadsklub må i forvejen undvære profiler som Eden Hazard og Dani Carvajal på grund af skader.

Det positive coronaresultat betyder også, at den franske forsvarsspiller bliver nødt til at gå i selvisolation. Derfor er han i stor fare for at misse El Clasico mod Barcelona, der spilles lørdag.

Kampen mellem Real Madrid og Liverpool begynder tirsdag klokken 21.

/ritzau/