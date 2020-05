Der gik kun seks dage mellem en positiv og en negativ coronatest fra tre ansatte i bundesligaklubben Köln.

To spillere og en fysioterapeut fra bundesligaklubben FC Köln kan genoptage arbejdet på torsdag, når deres coronakarantæne ophører.

En ny testrunde har vist, at trioen ikke længere har virus i kroppen. Dermed har de tre ansatte grønt lys til at vise sig i klubben, efter at den obligatoriske 14 dages isolationsperiode er overstået.

Det drejer sig om de to spillere Ismail Jakobs og Niklas Hauptmann foruden en af klubbens fysioterapeuter.

Ifølge avisen Kölner Stadtanzeiger blev de nye test gennemført onsdag i sidste uge. Det betyder, at der kun var seks dage mellem de positive og negative testresultater.

Aviser skriver, at resultatet har vakt en smule undren i klubben, eftersom virusset fremgik tydeligt i den første test af de tre ansatte.

Det åbner samtidig for en diskussion, om en positiv test også i fremtiden automatisk skal efterfølges af to ugers isolation. Svaret på det spørgsmål ligger hos de tyske sundhedsmyndigheder.

Samtlige spillere og øvrige ansatte omkring trupperne i de to bedste tyske fodboldrækker er blevet testet i flere omgange i de sidste par uger.

Det er sket som forberedelse på den planlagte genoptagelse af ligaen i den kommende weekend. Her skal de tyske klubber på banen for første gang i to måneder.

Håbet om en fuld genstart af de to bedste rækker blev dog forpurret i fredags, da to spillere fra de Dynamo Dresden afleverede en positiv test.

Alle spillere og ledere er sendt i isolation, og derfor kan klubben ikke som planlagt genåbne sæsonen mod Hannover 96 på søndag.

