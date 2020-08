Parken Sport & Entertainment kan efter årets første seks måneder præsentere et underskud før skat på 152 millioner kroner.

Det er næsten tre gange så meget, som underskuddet lød på i samme periode 2019.

Det fremgår af selskabets halvårsregnskab. Og det skyldes coronakrisen, som hele verden de sidste mange måneder har været ramt af.

»Hovedforklaringen på nedgangen er den delvise nedlukning af koncernens aktiviteter fra 12. marts 2020 som følge af covid-19,« lyder det fra ledelsen, og det samme slår bestyrelsesformand Bo Rygaard fast.

»Covid-19-pandemien har været særdeles kostbar for Parken Sport & Entertainment, og med undtagelse af kontorudlejningen har alle vores forretningsområder været negativt påvirket,« siger bestyrelsesformand Bo Rygaard i en kommentar til regnskabet.

På trods af de lige nu røde tal på bundlinjen kalder bestyrelsesformanden det forventeligt, at halvårsregnskabet ser sådan ud.

»Resultatet for første halvår er som forventet og indgår i forventningerne for hele 2020 som udmeldt 7. august. Men jeg glæder mig over, at Lalandia under de vanskelige vilkår har leveret tilfredsstillende resultater, og at FCK endnu en gang har leveret en historisk præstation og spillet sig i en europæisk kvartfinale,« siger Bo Rygaard.

Han henviser til, at de i selskabet allerede i starten af måneden fortalte, at der var en forventning om et stort underskud i 2020.

Allerede 21. marts måtte Parken skyde forvetningerne til hjørne som følge af coronakrisen.

Og Bo Rygaard kan lige nu kun gisne om, hvordan det endelige resultat for 2020 bliver. For det er ikke til at sige, når situationen i verden ser ud, som den gør lige nu.

Det endelige resultat kommer nemlig meget an på, hvornår Parken Sport & Entertainment får lov til at genoptage aktiviteter – som for eksempel store koncerter og flere tilskuere til fodboldkampe.

Det står dog allerede nu klart, at de kommende landskampe i starten af september med al sandsynlighed bliver uden tilskuere.