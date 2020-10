FC København har her til morgen inviteret politikerne på Christiansborg til fodbold i Parken, når Aab kommer på besøg den kommende søndag.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Det sker i forbindelse med en ny kampagne lanceret af DBU og Divisionsforeningen under navnet 'Sikkert stadion under covid-19', hvor der via sociale medier laves indhold om de sikre forhold under fodboldkampe.

»Som et bidrag til denne kampagne har vi inviteret politikerne på Christiansborg til AaB-kampen på søndag for at de selv kan opleve den afviklingsmodel, som hele fodbolddanmark tripper for at arbejde videre med,« skriver de på hjemmesiden.

Klubben skriver videre, at det er udvalgte politikere som er inviteret, og at de skal gennemgå præcis samme procedure, som andre fodboldfans oplever. De skal derfor registreres, modtage kommunikation om indgangstidspunkt og indgang og inddeles i sale af maks 500.

Direktør i Parken Sport & Entertainment, Lars Bo Jeppesen, siger, at de ikke er enige i myndighedernes vurdering af for stor smitterisiko ved afvikling af Superliga-kampe med flere tilskuere:

»Vi er ikke enige i vurderingen, da vi har investeret i en lang række smitteforebyggende tiltag.«

Invitationen betyder også, at der foreløbigt ikke er udsigt til, at der lukkes fans ind til kampen. Klubben håber dog på forståelse fra fansene:

»Vi forstår godt, hvis nogle måske opfatter det som en "fravælgelse" af fans til søndagens kamp, men det er vores store håb, at langt de fleste fans godt kan forstå, hvorfor vi beslutter som vi gør, og ikke mindst ser det hele i et noget større billede i vores kamp for at få endnu flere fans tilbage i Parken under sikre og trygge rammer," siger Daniell Askholm, Head of Fan Engagement.

Søndagens kamp bliver ellers Hjalte Bo Nørregaards første i spidsen for klubben efter fyringen af Ståle Solbakken sidste weekend. Det er også udsigt til, at Mathias 'Zanka' Jørgensen får sit comback, men fansene må angiveligt væbne sig med tålmodighed, mens klubben afventer svar fra Christiansborg.