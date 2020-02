Bekymringerne omkring coronavirus har for alvor ramt italiensk fodbold.

Søndag blev tre Serie A-kampe udskudt, heriblandt opgøret mellem Sampdoria og Inter, som har Christian Eriksen på holdet.

Det skete som en del af en aflysning af alle sportsbegivenheder i regionerne Veneto og Lombardiet, som følge af at 79 mennesker er smittet med coronavirus i Italien.

Og netop Inter kan løbe ind i nye udfordringer torsdag, hvor holdet skal spille Europa League-returkamp.

Her møder klubben Ludogorets i Milano, og der spekuleres i, om kampen skal spilles bag lukkede døre. Det skriver de italienske medier Corriere Dellosport og La Gazetta.

Det er kilder tæt på Inter, der melder, at det er det mest tænkelige scenarie. Alternativet var at spille kampen på neutral grund, men det bliver svært at finde et sted med så kort varsel, lyder det.

I Italien forventes det, at 600 Ludogorets-fans møder op til kampen, men det er altså langtfra sikkert, at de kan få lov til at komme på stadion og se deres helte spille. Klubben har også kontaktet både Inter og Uefa for at få en afklaring på situationen.

'FC Ludogorets har spurgt Uefa og Inter om situationen i Lombardiet i Milano. Der er meldinger om smittetilfælde med coronavirus. Over 600 fans af de bulgarske mestre forventes at komme til byen for at støtte deres hold på San Siro på torsdag i returkampen. Mange af dem har allerede købt flybilletter, og der er planlagt busser fra Bulgarien til Italien,' lyder det fra Ludogorets, der appellerer til, at der kommer en hurtig udmelding fra både Inter og Uefa.

Christian Eriksen og Inter vandt den første kamp over Ludogorets med 2-0. Foto: VASSIL DONEV Vis mere Christian Eriksen og Inter vandt den første kamp over Ludogorets med 2-0. Foto: VASSIL DONEV

Sidstnævnte har dog ikke meget at sige i skrivende stund.

»Uefa er i dialog med Inter og de lokale myndigheder omkring problemet, og der er lige nu ikke yderligere kommentarer,« lyder det i en udtalelse.

Inter vandt den første kamp med 2-0, og ifølge de italienske medier er der ikke nogen vej udenom – returkampen skal afvikles i denne uge, da næste runde af Europa League bliver spillet om to uger.

Og i næste uge er der returkamp i semifinalen af Italian Cup. Derfor vil det volde for store problemer at udskyde kampen mod Ludogorets.