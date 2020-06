Africa Cup of Nations skulle være spillet i 2021, men er rykket et år på grund af coronavirus.

Fodboldslutrunden Africa Cup of Nations skubbes til 2022.

Det har Det Afrikanske Fodboldforbund besluttet, skriver flere nyhedsbureauer, heriblandt Reuters.

Turneringen skulle være spillet i januar og februar i 2021, men er altså rykket et år til januar 2022.

Det sker som følge af coronakrisen, der i forvejen har rykket rundt på en lang række turneringer i klub- og landsholdsregi.

Det har ikke været muligt at spille hele kvalifikationen i år på grund af de mange aflysninger.

Algeriet er forsvarende mester i turneringen, der i 2019 blev afholdt om sommeren for første gang.

Derefter besluttede man at gå tilbage til at afvikle mesterskabet om vinteren, hvor vejret ofte passer bedre til fodboldkampe.

I Cameroun, hvor turneringen skal afholdes, har det for vane at regne kraftigt i store dele i perioden mellem april og oktober. Omvendt er det sædvanligvis mere tørt i perioden mellem december og februar, hvilket er årsagen til, at man har placeret turneringen i begyndelsen af året.

Beslutningen om at gå tilbage fra sommer- til vintertermin betyder, at mange europæiske klubber skal afgive spillere til mesterskabet midt i sæsonen i stedet for sommerpausen.

Første udgave af Africa Cup of Nations blev spillet i 1957, og den er i alt afviklet 32 gange.

Cameroun skal også være vært for semifinalerne og finalen i denne sæsons afrikanske udgave af Champions League. De tre kampe skal spilles på samme stadion i havnebyen Douala.

/ritzau/