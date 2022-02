Corona får kvindelandsholdet til at trække sig fra Algarve Cup. Fire coronatilfælde i truppen har fået kvindelandsholdet i fodbold til at trække sig fra turneringen i Portugal, oplyser DBU.

Det gør man for at beskytte spillerne og staben, lyder det.



Alle fire personer er isoleret

Landstræner Lars Søndergaard er blandt de ramte.

»Vi trækker os fra turneringen for at beskytte alle spillere og stabsmedlemmer. Omikron-varianten af corona er yderst smitsom. Med de fire smittetilfælde i truppen – og fordi langt størstedelen af truppen ikke havde været smittet med Omikron før samlingen - er der stor risiko for, at smitten vil sprede sig yderligere, hvis vi ikke trækker os fra turneringen nu,« siger landsholdslæge Jens Olesen til forbundets hjemmeside.

DBUs fodboldirektør Peter Møller bakker op.

»Sundheden og sikkerheden for både spillere og stab er altid det vigtigste. Derfor trækker vi nu holdet fra Algarve Cup,« siger han og tilføjer:

»Det er en meget ærgerlig beslutning, da turneringen er en vigtig forberedelse frem mod sommerens EM, men den sundhedsfaglige vurdering er, at dette er den bedste løsning for alle - både de deltagende nationer ved Algarve Cup, klubber, spillere og stab,« forklarer han.

Landsholdet rejser efter planen hjem fra Portugal på fredag i et charterfly, skriver DBU. Det var ellers meningen, at landsholdet skulle møde Sverige fredag - men sådan skulle det ikke gå.