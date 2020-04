Corona-virus har hærget Italien, hvor det blandt andet er gået ud over Juventus-stjerne Paulo Dybala og hans kæreste Oriana Sabatini, som begge har været smittet med covid-19.

Men den argentinske skuespiller, model og sanger har været ude for et corona-mysterium.

For tre dage efter at være blevet testet negativ, blev hun testet positiv igen. Det skriver The Sun.

Nu sender den unge stjerne en advarsel ud.

»Tag derfor en test mere for at være 100 procent sikker på, at I er negative,« siger den 23-årige Oriana Sabatini.

Hende og kæresten Paulo Dybala blev testet positive 21. marts, hvilket undrer Sabatini, da parret føler sig raske igen, og der er gået så lang tid.

Hun forsikrer desuden, at parret holder sig indendøre under de nuværende omstændigheder og håber på, at hendes oplevelser med corona-virus kan hjælpe andre.

»Jeg vil absolut ikke gøre nogen urolige, virusset breder sig rundt om jorden, men måske min erfaring kan hjælpe nogen og berolige den, som ser folk blive raske blandt alle disse dødsfald,« siger Sabatini.