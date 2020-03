Jan Bech Andersens Brøndby-aktier er hårdt ramt på grund af corona-krisen.

Frygten for coronavirus har sendt alverdens aktiemarkeder i bund, og Brøndbyernes IF Fodbold-aktie er da heller ingen undtagelse.

Også her er kursen raslet ned.

Brøndby-ejeren har ifølge klubbens årsrapport for 2019 et aktieantal på 322.400.834 i selskabet, og tirsdag åbnede aktien i kurs 0,286 - det er et af de laveste niveauer, den er handlet i siden 2015.

51-årige Jan Bech Andersen. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere 51-årige Jan Bech Andersen. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Siden 11. marts, hvor statsminister Mette Frederiksen indkaldte til det berømte pressemøde, er aktien faldet med lidt over 27 procent, og det har sendt Jan Bechs aktieværdi i selskabet til tælling.

Inden pressemødet lød kursen på 0,395, og Jan Bechs aktieandel i klubben fra Vestegnen var hele 127,3 mio. kroner værd. Ved tirsdagens åbning var beløbet af en noget anden størrelse.

Jan Bechs aktier var ved børsens åbningstid 92.206.638 mio. kroner værd, og det betyder, at aktiernes værdi er faldet med 35,1 mio. kroner på de 13 dage, der er gået, siden coronakrisen for alvor tog fart i Danmark.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jan Bech om den aktuelle udvikling, men han ønsker ikke at udtale sig om sin privatøkonomi.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

I stedet henviser hovedaktionæren til, at det ikke kun er i klubben fra Vestegnen, corona-krisen sætter sine økonomiske spor.

»Det gør ondt på alle på tværs af alle brancher - inklusive fodboldklubber, og her adskiller Brøndby og vores økonomi sig ikke fra nogen andre. Min egen personlige situation som aktionær er uændret. Vi må kæmpe sammen som klub, som liga og som samfund,« skriver han i en sms.

Jan Bech er den med afstand største aktionær i Brøndbyernes IF Fodbold. De to næststørste aktionærer, hvis andele stadig ikke er i nærheden af rigmandens, er Torben Bjørn Christensen og Adam Falbert, der indtrådte i klubbens bestyrelse i henholdsvis 2019 og 2017.

I alt ejer Jan bech Andersen 56,5 procent af aktierne, mens klubbens øvrige aktionærer sidder på de restende 43,5 procent af klubbens aktier.