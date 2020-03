Ebbe Sand havde glædet sig til at skulle agere assisterende landstræner for Åge Hareide under sommerens fodbold-EM. Men på grund af slutrundens udsættelse på grund af corona-udbruddet mister han sit drømmejob, inden han for alvor er kommet i gang.

»Det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg havde virkelig set frem til opgaven. Men jeg har altså mere ondt af Hareide end af mig selv,« siger Ebbe Sand til B.T. og tilføjer:

»Den oplevelse havde Hareide helt klart fortjent at få med. Hvad angår mig selv, er jeg jo først kommet ind i billedet på et sent tidspunkt. Så for mig er det ærgerligt, men for ham er det ekstremt bittert,« siger den tidligere topangriber, der i januar blev hyret som afløser for Jon Dahl Thomasson.

47-årige Ebbe Sand, der i perioden fra 1998 til 2004 optrådte ikke færre end 66 gange på fodboldlandsholdet, erklærer sig enig i det europæiske fodboldforbund Uefas beslutning.

Ebbe Sand, billedet, blev i januar ansat som assisterende landstræner i DBU. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ebbe Sand, billedet, blev i januar ansat som assisterende landstræner i DBU. Foto: Liselotte Sabroe

»Med den udvikling coronakrisen har taget de seneste uger, er beslutningen ikke kommet voldsomt bag på mig, og jeg synes også, at en udsættelse til næste sommer er det eneste rigtige. I den situation hele verden befinder sig i lige nu, er man nødt til at tænke på alle menneskers sundhed. Det gode helbred kommer foran alt andet, og i den sammenhæng er fodbold ikke vigtig,« siger Ebbe Sand, der synes, at han var kommet godt i gang med jobbet.

»Mit samarbejde med Hareide har fungeret fortræffeligt. Vi har begge lagt masser af energi i at være så godt forberedte som muligt,« siger Ebbe Sand med henvisning til, at han siden tiltrædelsen for to måneder siden nærmest konstant har været på arbejde.

»På DBUs kontor i Brøndby har jeg arbejdet tæt sammen med Mounir Akhiat. Han er en fantastisk fyr og en knalddygtig videoanalytiker. Hertil kommer, at jeg er rejst meget. Blandt andet har jeg aflagt besøg hos vores offensivspillere i Leipzig, Bologna, Berlin og Nice. Rejseaktiviteten satte corona-krisen for et par uger siden desværre en brat stopper for. Men sådan er det. Det er vi ikke selv herre over,« siger Ebbe Sand.

I øvrigt nåede han to gange at se Christian Eriksen i aktion for Inter i Milano.

»Det er vildt at tænke på, at alt var normalt i Italien for fire uger siden,« siger Ebbe Sand.

Kort tid efter det tirsdag eftermiddag var blevet besluttet, at EM-slutrunden udsættes til 2021, havde han en snak med Åge Hareide.

»Det foregik på telefon. Så snart det bliver muligt for os at sætte os sammen, er det aftalt, at vi mødes på tomandshånd på DBUs kontor,« siger Ebbe Sand.

Skal han sætte et enkelt ord på den følelse, han sidder med lige nu, er det 'forståelse'.

»Som tingene har udviklet sig, er det vigtigt, at man ikke er egoistisk. I den forbindelse er jeg enig med dronning Margrethe i, at alle skal tage krisesituationen super seriøst. Man må ikke kun tænke på sig selv, men på helheden. At jeg så ikke får muligheden for at være assisterende landstræner ved en slutrunde, er i det store billede ikke vigtigt. At holde en stor fodboldfest i Danmark og rundt om i Europa til sommer vil efter min mening være helt useriøst,« siger Ebbe Sand.

»Men hvad der kontraktmæssigt sker nu, har jeg ikke fået talt med dem om endnu,« siger han om den aftale med DBU, der udløb efter EM.

Hvad der herefter skal ske med ham i jobmæssig sammenhæng, har han af gode grunde heller ikke besluttet sig for endnu.

»Jeg kan godt tænke mig fortsat at arbejde i sportens verden. Nu har jeg jo et fodboldakademi i Shanghai. Det har i disse corona-tider også været voldsomt udfordret under corona-krisen. Men ellers vil jeg fortsat gerne holde nogle foredrag med udgangspunkt fra København, hvor mine børn er faldet godt til,« siger Ebbe Sand.