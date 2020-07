Det kan godt være, at Real Madrids skattekiste ikke er tom, men corona-krisen har gravet godt og grundigt i den.

For den verdensomspændende epidemi bliver rigtig dyr for Zinedine Zidane og resten af madrilenerne.

Ifølge det spanske medie Marca har klubbet mistet noget af et beløb, for hold nu fast:

1,6 milliarder kroner.

Det kan godt være, at Real Madrid og Sergio Ramos har vundet det spanske mesterskab, men det ser ikke helt så lyst ud på kistebunden. Foto: Mariscal Vis mere Det kan godt være, at Real Madrid og Sergio Ramos har vundet det spanske mesterskab, men det ser ikke helt så lyst ud på kistebunden. Foto: Mariscal

Heldigvis for Real Madrid har man en stor trup med spillere, som kan sendes afsted for at dække noget af det dybe hul. Især to dyre herrer er på overskudslageret: James Rodriguez og Gareth Bale.

Førstnævnte håber man på at få i omegnen af 200 millioner kroner for, men colombianeren har også en løn på hele 65 millioner kroner årligt, som man ville kunne spare væk.

Den anden spiller på listen er walisiske Gareth Bale, der kom til Real Madrid i 2013. Stjernen har kun i glimt levet op til sit tidligere niveau i Real Madrid-trøjen, og han ligner slet ikke en mand, der gider Real Madrids projekt.

Bale hæver en fed løn årligt - i omegnen af 135 millioner kroner - og dermed er der meget at spare for Real Madrid.

Men kantspilleren ved udmærket godt, at han ikke kommer i nærheden af den samme løn andre steder efter så mange pauvre år. I den madrilenske hovedstad har han to år tilbage af sin kontrakt, og der har han bestemt sig for at blive, melder hans agent.

To andre spillere, som Real Madrid forsøger at skille sig af med, er Luka Jovic og Mariano Diaz, som heller ikke har formået at indfri forventningerne, som klubben havde til dem.