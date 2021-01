Covid-19 hærger, men fodbolden i Europa ruller alligevel videre – og nu er der endnu et prominent offer, som må gå i karantæne på grund af virussen.

Denne gang er det Zinedine Zidane, som tager sig en svingom med corona.

Ifølge spanske medier, herunder La Sexta, kan Real Madrid-træneren misse den spanske storklubs næste to kampe.

Det sker, da den franske fodboldlegende skulle have været i tæt kontakt med en corona-smittet.

Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Foto: OSCAR DEL POZO

Det er den vigtige kamp mod Osasuna i La Liga på lørdag, samt ikke mindst muligvis Super Cup-semifinalen mod Athletic Bilbao, som Zidane står til måske at skulle se fra fjernsynet hjemme fra sin corona-isolation.

Real Madrid-træneren fik i dag torsdag taget en coronatest, efter at han blev informeret om den corona-smitten hos personen, han har været tæt kontakt med. Den var negativ.

Nu skal Zidane have foretaget yderligere to tests, som ligeledes skal være negative, hvis han skal have en chance for at stå i spidsen for sit mandskab på lørdag.

I sidste ende er det op til La Liga-ledelsen at give grønt lys til Zidane til at rejse med sit hold til Pamplona til Osasuna-kampen.