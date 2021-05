Sønderjyske er uden tre spillere og en målmandstræner i kampen mod Vejle. Det skyldes en positiv coronatest.

Sønderjyske skal klare sig uden tre spillere og en målmandstræner i søndagens kamp mod Vejle i Superligaen.

Spillerne Philipp Schmiedl, Mads Winther og Jannick Liburd er ikke med mod Vejle. Det skriver Sønderjyske lørdag på sin hjemmeside.

De tre spillere er ude på grund af et tilfælde af coronasmitte på superligamandskabet. Et medlem af Sønderjyskes stab blev konstateret smittet i onsdags.

Siden er alle spillere i truppen og alle medlemmer af trænerstaben testet gentagne gange. Indtil videre har alle test været negative.

Sønderjyske har været i tæt dialog med Divisionsforeningen omkring konsekvensen af den positive test og de eventuelt berørte kolleger.

- Konklusionen er, at vi skal holde tre spillere og endnu et stabsmedlem i isolation, indtil de har fået endnu et negativt testsvar i næste uge.

- Det vedrører Philipp Schmiedl, Mads Winther og Jannick Liburd samt målmandstræner Toivo Vadum, men alle er altså testet negative, skriver klubben på hjemmesiden.

Tidligere forventede Sønderjyske, at fem spillere gik glip af Vejle-kampen grundet corona. Det antal er altså nu reduceret til tre. De to øvrige spillere, der var tale om, er ikke navngivet.

I Sønderjyskes trup på 18 spillere er 16-årige Julius Beck udtaget, og han kan ifølge klubben blive den tredjeyngste spiller i Superligaen nogensinde.

Sønderjyske må også undvære midtbanespilleren Adama Guira, der er skadet, mens angriberen Anders K. Jacobsen og midtbanespilleren Rasmus Vinderslev får et hvil efter et tæt forårsprogram

De to sidstnævnte forventes dog at blive helt fit til torsdagens pokalfinale mod Randers FC.

Mads Albæk, Marc Dal Hende og Mads Hansen, der alle har været ude med skader, er desuden tilbage i truppen igen.

/ritzau/