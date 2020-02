Coronavirussens indtog i Italien gør, at torsdagens Europa League-kamp mellem Inter og Ludogorets spilles uden tilskuere.

Det skriver den bulgarske klub på sin hjemmeside, at de har fået bekræftet af UEFA.

Inter, der har hjemme i Milano i det nordlige Italien, fik søndag aften sin Serie A-kamp mod Sampdoria aflyst på grund af virrusens nylige udbrud i primært det nordlige Italien.

Allerede søndag var der meldinger om, at det på en eller anden måde kunne få konsekvenser for Inter-Ludogorets torsdag.

At kampen skulle spilles uden tilskuere var en mulighed, emns der også blev spekuleret i at rykke kampen til en anden by længere væk fra det nordlige Italien.

Tirsdag aften er der Champions League-kamp i Italien, hvor Napoli tager imod Barcelona.

Her er ingen meldinger om, at der skulle være udfordringer med at få den kamp afviklet, da det sydlige Italien ikke for alvor er blevet påvirket af coronavirus på nuværende tidspunkt.

ESPN skrev, at Barcelona-spillerne dog skulle tjekkes for feber eller symptomer på sygdom, da de landede i Italien mandag.

I alt fire Serie A-kampe blev aflyst søndag, og præsidenten for Serie A har opfordret den italienske regering til at lade den bedste, italienske fodboldrække afvikle sine kampe som normalt men uden tilskuere, så længe der er en frygt for udbredelse af virussen.

Foruden fodbold risikerer også cykelløbene Milano-San Remo og Strade Bianche at blive aflyst på grund af frygt for coronavirus.

I Kina er landets Formel 1-grandprix blandt andet blevet udsat på ubestemt tid på grund af coronavirus.

I Italien har tre mistet livet på grund af coronavirus mens mere end 140 mennesker er blevet smittet.