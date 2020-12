Man begynder på mærkelige ting, når man er i isolation.

Umiddelbart er der heller ikke noget mystisk i, at man bliver lidt bims af at være spærret inde grundet coronavirus. Især, hvis man er alene.

Det var tilfældet for superstjernen Zlatan Ibrahimovic, der fortæller, hvordan han reagerede på at være i karantæne i sit eget selskab.

Oplevelsen fortæller han om i et interview med italienske Corriere della Serra, og han erkender, at han var bekymret.

Zlatan Ibrahimovic er holdkammerat med danske Simon Kjær i AC Milan. Klubben fører i skrivende stund den italienske Serie A. Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Zlatan Ibrahimovic er holdkammerat med danske Simon Kjær i AC Milan. Klubben fører i skrivende stund den italienske Serie A. Foto: DANIELE MASCOLO

»I starten var jeg egentlig ret rolig, næsten lidt fascineret eller draget af det, fordi jeg skulle se, hvad corona var for noget. Den har ramt hele verden – en stor tragedie – og nu var det min tur. Jeg var hjemme og ventede egentlig bare på at se, hvad der ville ske,« fortæller Zlatan Ibrahimovic, der blev testet positiv for coronavirus i september.

Den 39-årige AC Milan spiller døjede blandt andet med hovedpine og mistede smagssansen.

Men hvad han virkelig mærkede var manglen på selskab, da hans familie bor i Sverige.

»Jeg var hjemme, irriteret, jeg kunne ikke bevæge mig ud, jeg kunne ikke rigtig træne (...) Det er frygteligt ikke at kunne røre sig,« siger han og fortæller om sine mærkelige reaktioner.

For han begyndte faktisk at snakke til sit hus.

»På et tidspunkt talte jeg til huset og gav navne til væggene. Det bliver mentalt. Man kigger på sig selv og forestiller sig alle symptomerne, selv dem man ikke har,« siger Zlatan Ibrahimovic.

Efter han kom sig, deltog svenskeren i en kampagne fra Lombardiet-regionen, hvor der blev spillet på Zlatans image som en hård hund.

»Coronaen udfordrede mig, og jeg vandt. Men du er ikke Zlatan, lad være med at udfordre virussen,« siger han blandt andet i videoen, hvor der opfordres til at bære mundbind og respektere anbefalingerne i kampen mod den verdensomspændende pandemi.

'Hård hund' passer også på Zlatan, når man ser på svenskerens julehilsen på sociale medier.

»Merry chriztmaz,« skriver han på et opslag, der viser… en julehånd, der giver fingeren.