Den hollandske målmand Jasper Cillessen blev i sidste uge testet positiv for coronavirus, og det ender nu med at koste ham deltagelsen ved EM.

Cillessen var udset til at være førstemålmand for Holland, men landstræner Frank de Boer skal nu finde en ny løsning mellem stængerne.

Der var ellers gode muligheder for, at Valencia-keeperen kunne nå at blive rask og teste negativ, inden slutrunden fløjtes i gang.

Men Frank de Boer har ikke villet tage nogen chancer.

Jasper Cillessen er ude af EM på grund af en positiv coronatest. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Jasper Cillessen er ude af EM på grund af en positiv coronatest. Foto: JAVIER SORIANO

»Jeg informerede Jasper om min beslutning i morges. Lad mig starte med at sige, at det er enormt trist for Jasper. Men jeg var nødt til at tage beslutningen.«

»Han er testet positiv for corona, og derfor misser han en vigtig del af forberedelserne. Vi ved ikke, hvor lang tid det tager, før han er 100 procent fit igen. Jeg vil ikke tage nogen chancer på den front,« siger den hollandske landstræner.

Marco Bizot fra AZ Alkmaar er blevet udtaget i stedet for Cillessen.

Til EM er Holland placeret i gruppe C sammen med Ukraine, Østrig og Nordmakedonien.