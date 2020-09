Fra Superliga og bronzemedaljer til den næstbedste række og en kamp for oprykning.

Det er, hvad sommeren har budt på for Jakob Ankersen, der har skiftet AGF ud med Esbjerg. Noget, der måske kom som en overraskelse for flere.

»Det hænger sådan sammen, at der kom en mulighed og jeg kan godt lide at være et sted, hvor jeg ved, de ønsker mig. Og i Esbjerg viste de, de var rigtig villige for at få mig tilbage. Alt ved pakken er, som det skal være, så der var ikke så meget at tænke over,« siger han til TV3 Sport – du kan se hele interviewet i toppen af artiklen.

Dog lægger Jakob Ankersen heller ikke skjul på, at det kunne være endt anderledes.

Hvis det altså ikke lige var for en pandemi, der i foråret ramte hele verden. Inklusiv Danmark.

»Skal jeg være helt ærlig, så havde jeg nok ikke været her, hvis der ikke havde været corona, men det har også gjort en del ved situationen. Alt i alt er jeg egentlig meget tilfreds med, hvordan situationen er blevet, alt taget i betragtning,« siger Jakob Ankersen.

B.T. kunne i slutningen af juli afsløre, at han var en færdig mand i AGF.

Noget, han også selv bekræftede med den begrundelse, at han ikke var tilfreds med den nye aftale, han var blevet tilbudt. Han nåede at spille 40 kampe i sæsonen, og særligt i foråret sprudlede han.

Derfor havde han da også gerne jagtet en ny kontrakt i udlandet, men sådan skulle det altså ikke blive for Jakob Ankersen, der også selv følte, at foråret var forløbet rigtig fint.

»Jeg havde da også håbet, der var kommet noget, der var piv-spændende i udlandet for mig og min familie, men det er ikke kommet,« siger 29-årige Ankersen og fortsætter:

»Og i mellemtiden kom Esbjerg på banen, som viste rigtig fin interesse. Jeg er godt klar over, det hedder NordicBet-ligaen, men hvis jeg kan hjælpe min klub op i Superligaen igen, er jeg villig til at tage det 'skridt ned' ambitionsmæssigt. Det bliver pisse svært, 1. division er hård. Men jeg er sikker på, at kan vi fortsætte med at bygge relationer og så videre, skal det nok gå,« siger han.

Jakob Ankersen slår desuden fast, at han ikke har lagt nogen plan for, om han skal slutte i Esbjerg eller videre.

Han har skrevet under på en treårig kontrakt og tager det med egne ord 'år for år', når det kommer til fremtiden.