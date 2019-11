Andreas Cornelius var tilbage i startopstillingen i Parma efter en skadespause og kvitterede med et mål.

Andreas Cornelius var søndag med til at sikre en 2-0-sejr til Parma over AS Roma i den italienske Serie A.

Den danske angriber sad på bænken i det seneste opgør, efter at han har været ude med en skade. Søndag viste han, at han er tilbage igen med mål i støvlerne inden den forestående landsholdssamling.

Mandag støder han til truppen, der skal møde Gibraltar og Irland i EM-kvalifikationen.

Tre minutter inde i overtiden af søndagens kamp blev danskeren spillet fri på kanten af feltet af brasilianeren Hernani.

Med venstrebenet hamrede Cornelius på førsteberøringen et knaldhårdt skud afsted mod det nederste venstre hjørne forbi en chanceløs Pau Lopez i Roma-målet og scorede til slutresultatet.

Inden da havde italieneren Mattia Sprocati gjort det til 1-0 for hjemmeholdet.

Sejren bringer Parma op på ottendepladsen med 17 point efter 12 kampe. Roma er nummer seks i tabellen med 22 point efter 12 kampe.

Serie A føres an af Inter, men senere søndag kan Juventus med en sejr tilbageerobre førstepladsen, når holdet hjemme møder AC Milan klokken 20.45.

To andre opgør i Serie A endte begge målløse, da både Sampdoria og Atalanta med Simon Kjær på bænken samt Udinese med Jens Stryger Larsen i startopstillingen og Spal spillede 0-0.

/ritzau/