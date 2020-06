Den første kamp i den italienske Serie A efter coronapausen mellem Torino og Parma endte 1-1.

Italien er et af de europæiske lande, der har været hårdest ramt af coronavirus. Men lørdagens genstart i fodboldligaen Serie A er et symbol på, at mere normale tider er på vej.

Den første kamp efter coronapausen stod mellem Torino og Parma, der hver scorede en gang og spillede 1-1. Danske Andreas Cornelius fik fuld spilletid for gæsterne.

Parma på syvendepladsen kæmper for at hente Napoli, som efter lørdagens kamp har tre point mere som nummer seks. Torino er tre point over nedrykningsstregen som nummer 15.

I begyndelsen af april blev den italienske topfodbold sat på pause på ubestemt tid på grund af det omfattende coronaudbrud i landet.

Landet havde lørdag aften registreret cirka 238.000 coronasmittede, mens 34.000 personer er konstateret døde med corona.

Selv om topfodbold lørdag var tilbage, var det da heller ikke med tilskuere på tribunerne.

Men selv for tomme tribuner på Stadio Olimpico Grande Torino var der hård kamp om pointene.

Torino-forsvareren Nicolas N'Koulou scorede det første mål efter genstarten med et kraftfuldt hovedstød på et hjørnespark efter et kvarter.

Lige så meget kraft var der i den anden ende på Jurac Kuckas skud, der via Torino-målmand Salvatore Sirigus handsker strøg i nettet til 1-1.

Den tidligere Arsenal-spiller Gervinho stod for oplægget, der bragte Parma tilbage i kampen.

I anden halvleg fik Andrea Belotti alletiders chance for at blive den helt store helt for Torino, men fra straffesparkspletten blev han læst af målmand Luigi Sepe.

Senere lørdag mødes Verona og Cagliari, og så er der ellers godt gang i italiensk fodbold igen.

Førerholdet Juventus spiller sin første kamp mandag ude mod Bologna. Holdet er et point foran Lazio i tabellen før de sidste 12 kampe.

/ritzau/