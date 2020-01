Andreas Cornelius havde været på banen i cirka to minutter, da han scorede til 2-0 i Parmas sejr over Lecce.

Den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius viste sig godt frem, da han mandag aften spillede sin første Serie A-kamp i en måned.

Cornelius blev skiftet ind i det 70. minut i Parmas hjemmekamp mod Lecce, og få øjeblikke efter sin indskiftning blev han noteret for målet til slutresultatet 2-0.

Et Parma-forsøg tog overliggeren, og bolden faldt ned foran den fysisk stærke dansker, der smadrede den i mål uden chance for målmanden, der var ved at rejse sig op. Det var danskerens sjette fuldtræffer i Serie A i denne sæson.

Et kvarter forinden havde Simone Iacoponi gjort det til 1-0.

2-0-sejren sender Parma op på syvendepladsen, efter at halvdelen af Serie A-sæsonen er afviklet.

Det er en mindre skade, der har forhindret Andreas Cornelius i at spille kampe efter jul.

/ritzau/