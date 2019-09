Andreas Cornelius startede inde og scorede sit første mål som Parma-spiller i kampen mod Torino.

Mandag var en god dag for angriberen Andreas Cornelius.

Først fik han comeback i Åge Hareides danske landsholdstrup, og mandag aften kom han for første gang på tavlen for Parma i 3-2-sejren over Torino.

Før mandagens kamp havde Cornelius fået fire indhop i Serie A, men han havde sin første startplads til gode efter sommerskiftet fra Atalanta.

Den fik han hjemme mod Torino, og han fejrede det i første halvleg ved at score til 2-2.

Cornelius rykkede fri af sin oppasser på kanten af offside og hamrede bolden i nettet via overliggeren.

Tidligere i opgøret havde Cornelius' holdkammerat Dejan Kulusevsk bragt Parma på 1-0, mens Cristian Daniel Ansaldi og Andrea Belotti havde scoret for gæsterne.

Parma spillede med en mand i overtal efter to gule kort til Torinos Gleison Bremer i kampens første halve time, og med to minutter igen af kampen kom forløsningen for værterne, da Roberto Inglese scorede sejrsmålet.

Efter seks runder er Parma på niendepladsen med ni point, mens Torino har samme antal point en plads højere oppe.

/ritzau/