Christian Eriksens held i Inter lader til at være vendt. Og nu taler han også italiensk.

Søndag spillede han en flot kamp i 3-1-sejren over Lazio.

Og Inter-træner Antonio Conte, som ikke har været Eriksens allerbedste ven siden skiftet i januar 2020, var imponeret over danskeren.

»Han er begyndt at forstå, hvad vi vil have fra ham. At han spillede i sidste uge og i aften (søndag, red.) viser, at han virkelig har vokset. Det er vejen frem. Alle skal føle, de spiller en rolle, og at vi kan regne med dem,« sagde Conte på pressemødet efter kampen ifølge flere italienske medier – heriblandt Gazetta dello Sport.

Eriksen vakte opsigt, da han i et interview på direkte tv i forbindelse med kampen begik sig på italiensk. Og det er ikke noget, man tager som en selvfølgelighed i den italienske liga.

Dét er også med til at vende udviklingen, mener Conte.

»Christian havde lidt problemer med at falde til rette og forstå italiensk fodbold, hvilket er meget svært og mere taktisk end Premier League. Der er også meget højere intensitet nu end i de seneste år.«

»Han er begyndt at komme i de situationer, vi har prøvet alt for at få ham til at passe ind i – endda ved at ændre det taktiske setup. Jeg synes, han har taget skridt i den rigtige retning ved at forstå italiensk, hvilket også er vigtigt for udviklingen. Han forstår, hvad vi vil have,« siger han.

A flash interview in Italian from Eriksen too. — James Horncastle (@JamesHorncastle) February 14, 2021

Den italienske træner indrømmer, at han nu stoler mere på danskeren.

»Eriksen var meget fokuseret defensivt og offensivt. Han er en anden mulighed for os, og jeg er mere tryg nu ved at stole på ham,« siger Conte.

Eriksen fik 72 minutter på banen, inden han blev erstattet med Roberto Gagliardini.

Inter fører nu Serie A med ét point ned til rivalerne fra AC Milan.