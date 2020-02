Ilddåb.

Christian Eriksen er blevet kastet ud i italiensk fodbold med hovedet , og selvom Inter-træner Conte roser danskeren, fortæller han også, at der er plads til forbedring.

Søndag aften stod Christian Eriksens navn blandt de startende 11 for Antonio Contes Inter-mandskab, men danskeren nåede ikke mere end 58 minutter på banen, før han blev skiftet ud ved stillingen 0-0.

Efterfølgende vandt Inter 2-0, og ved pressekonferencen faldt snakken naturligt på danskeren og Contes tanker om truppens nye stjernespiller, fortæller La Gazetta dello Sport.

»Jeg synes, Eriksen har vist gode takter. Vi skal ikke glemme, at han blot ankom for fem dage siden, og på grund af skader har vi været nødt til at bruge ham hurtigere end planlagt,« sagde Conte.

Eriksen havde 51 boldberøringer og en afleveringsucces på 78%, inden han blev udskiftet.

Tidligt i opgøret mod Udinese indtog han en rolle som afslutter, men uden den fornødne skarphed.

Eriksen lå placeret bag Inters to angribere, og han prøvede at finde mellemrummet mellem Udineses kompakte kæder, men det lykkedes ikke. Han fik desuden ansvaret for at tage Inters hjørnespark.

Seks minutter efter danskeren havde forladt banen, fik Inter hul på bylden med Lukakus scoring til 1-0.

Selvom Conte er tilfreds med Eriksen, forventer han mere af danskeren fremadrettet.

»Jeg synes, at han leverede en fin præstation, når man tænker på, at han ankom for fem dage siden,” lød det fra Conte,« der også sagde:

»Selvfølgelig skal han lige vænne sig til vores spillestil, og så skal hans fysiske form forbedres, så det passer til Serie A, men jeg er meget tilfreds med hans første kampe.«