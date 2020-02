Hvor var Eriksen?

Da startopstillingerne til Milano-derbyet blev offentliggjort, glimrede en ved sit fravær.

Danskeren startede nemlig på bænken, og årsagen har manageren for Inter Milan, Antonio Conte, forklaret til Sky Sports Italia.

»Jeg beder altid mine midtbanespillere om at forberede sig og huske deres offensive og defensive pligter. Christian er god til at læse spillet, men han er ikke helt på 100% formmæssigt,« forklarede Conte og sagde, at han kraftigt overvejede at lade Eriksen starte kampen:

Christian Eriksen. Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Christian Eriksen. Foto: DANIELE MASCOLO

»Jeg overvejede at bruge Eriksen bag Lukaku, men besluttede mig for ikke at ændre tingene for meget, da det er vigtigt for os at spille med to angribere. Eriksen havde også sine problemer til sidst med Tottenham, og det kræver meget. Jeg har selv været spiller, så jeg ved, det vil tage ham lidt tid at falde til.«

Christian Eriksen kom på banen efter 72 minutter, hvor Inter havde vendt et truende 2-0 nederlag ved pausen til at føre 3-2.

Eriksen var millimeter fra at score et vanvittigt frisparksmål med ti minutter tilbage af kampen. I stedet blev det holdkammeraten Romelu Lukaku, der fik det sidste ord i opgøret med sin scoring til slutresultatet 4-2, som blev sat ind i overtiden.

Simon Kjær spillede desuden hele opgøret for AC Milan.