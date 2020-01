Antonio Conte afviser at sige mere.

»Jeg taler ikke længere om transfermarkedet,« siger Inter-træneren nu:

»Seneste gang jeg gjorde det, fordrejede én vi alle kender mine ord, så jeg siger ikke mere.«

Ordene er uden tvivl rettet mod Jose Mourinho, for de to respekterede trænere er havnet i en ordstrid over Christian Eriksen.

Antonio Conte kommer under beskydning fra Jose Mourinho efter sin bemærkning. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Antonio Conte kommer under beskydning fra Jose Mourinho efter sin bemærkning. Foto: MIGUEL MEDINA

Den danske fodboldspiller er længere tid blev sat i forbindelse med Inter, og derfor blev Antonio Conte i fredags spurgt ind til rygterne, da han i fredags præsenterede Ashley Young som ny spiller i klubben.

Her lød det fra italieneren: »Eriksen? Vi er nødt til at gå efter folk, der nærmer sig kontraktudløb.«

Den kommentar fik lørdag Jose Mourinho til at kritisere sin trænerkollega for at tale om en spiller, som stadig er på kontrakt med en anden klub.

»Jeg synes, at alle vi trænere skal opføre os på samme måde i forhold til transfers. Jeg mener ikke, at man skal udtale sig om andre spillere i andre klubber, før de kommer til at spille for én selv,« lød det blandt andet fra Tottenham-manageren, der altså stadig er Christian Eriksens chef.

Jose Mourinho reagerede kontakt på Antonio Contes udtalelse. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Jose Mourinho reagerede kontakt på Antonio Contes udtalelse. Foto: MATTHEW CHILDS

Og det har nu fået Antonio Conte til at klappe helt i: »Jeg sagde ikke noget usædvanligt om januar-markedet, der gør det svært for alle trænere. Hver gang jeg siger noget, bliver det altid pustet op eller fordrejet,« siger Antonio Conte.

Imens Inter-træneren altså ikke længere vil sige ét ord om transferplanerne, er Inter-direktør Beppe Marotta stadig åbenmundet om interessen i Christian Eriksen. Og om de møder med danskerens agent, Martin Schoots, som flere medier har beskrevet i de seneste uger.

»Eriksen er en Tottenham-spiller, men hans kontrakt udløber i juni, så det er fuldstændig legitimt at mødes med hans agent i den her periode. Det ligger langt væk at kunne sige, at han kommer i januar eller juni, fordi der er en hel del konkurrence om ham, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske endnu,« lød det fra ham søndag.

Samme dag forlød det i et italiensk medie, at Milano-klubben har planer om at præsentere Christian Eriksen på søndag i forbindelse med den næste hjemmekamp.