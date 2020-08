Tirsdag kan Antonio Contes fremtid i Inter blive afgjort.

Her skal træneren holde møde med klubbens ledelse om, hvordan et fremtidigt samarbejde kan foldes ud.

Ifølge Sky Sport Italia, der rapporterer om mødet, er der centrale emner på dagsordenen.

Det drejer sig transferstrategien, både køb og salg - samt den daglige drift af klubben.

Foruden Antonio Conte vil topfolk fra Inter-ledelsen deltage i samtalen: Den kinesiske ejer og præsident Steven Zhang og direktørerne Beppe Marotta og Piero Ausilio.

Der har i et stykke tid været tvivl om, hvorvidt den karismatiske træner ville fortsætte i sit nuværende job, hvor han skulle være den højst betalte træner nogensinde i Serie A.

Efter fredagens tabte Europa League-finale såede han igen tvivl om sin fremtid i Milano-klubben.

»Jeg vil altid være taknemmelig for denne mulighed, men vi må planlægge Inters fremtid, om det så er med eller uden mig,« lød det fra Antonio Conte ved den lejlighed.

Antonio Conte samler ikke på sølvmedaljer, heller ikke i Europa League. Foto: POOL

Det sker altså efter al sandsynlig på tirsdag.

Og det var altså ikke første gang i sæsonen, at Inter-træneren er kommet med voldsomme udbrud og hård kritik af klub-ledelsen. Han skulle være utilfreds med ambitionerne, med transferpolitikken, opbakningen og de penge, der er tilrådighed til køb af spillere.

Det er blevet fremhævet flere gange i diverse medier, at Antonio Conte eksempelvis faktisk slet ikke ønskede at hente Christian Eriksen i vinterens transfervindue. At det var klubledelsens ønske.

At danskerens ankomst derfor er én af de ting, der har fået trænerens temperament op at koge. Faktum er i hvert fald, at Christian Eriksen er startet på bænken flere gange, end han har været i startopstillingen i sit første halve år i Inter. Se mere om Christian Eriksens rolle i Inter øverst i artiklen

Derfor kan Antonio Contes fremtid i klubben også få stor betydning for Christian Eriksens fremtid i klubben.

»Der er et dårligt match på flere planer, som jeg ser det. Det ene er fremtoningen som en bærende spiller for Inter – der er Conte vant til, at man råber og skriger og hanker op i det hele. Men der er også noget taktisk. Conte kan bedst lide, hvis du spiller forbi 10'eren, som så får den oppefra. Og Eriksen kan bedst lide at få den i mellemrummet – det vil sige, at den ikke bliver spillet forbi ham,« har Erik Larsen analyseret sig frem til i B.T.s podcast FodboldFM.

Skulle Antonio Conte ende med at forlade Inter, vil det ikke være første gang, at han abrupt siger stop i en fodboldklub. I øjeblikket ser Max Allegri ud til at være favorit som en eventuel afløser for den koleriske træner - noget han tidligere har prøvet i Juventus.