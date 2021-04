Christian Eriksen kan gøre det meget, meget bedre i Inter, mener klubbens cheftræner, Antonio Conte

Inter-cheftræner Antonio Conte glæder sig over Christian Eriksens udvikling. Han forventer imidlertid endnu mere fra den danske landsholdsspiller.

Det siger han efter søndagens opgør, hvor Eriksen scorede sit første ligamål i sæsonen i Inters uafgjorte kamp mod Napoli.

- Vi har på flere måder prøvet at få ham til at falde til, og vi har prøvet ham af i forskellige roller. Jeg ved, han kan gøre det meget, meget bedre endnu, siger han ifølge det italienske medie Football Italia.

Christian Eriksen skiftede til Inter i januar sidste år. I begyndelsen lignede det dog ikke den succes, han havde håbet på. Antonio Conte placerede således ofte Eriksen på bænken.

Situationen har imidlertid ændret sig i 2021, hvor Eriksen har været fast mand siden midten af februar.

- Det ændrede sig, da jeg fik tid til at arbejde med ham. Jeg havde brug for, at han forstår, at der er både forsvar og angreb i fodbold.

- Det tog ham noget tid at tilpasse sig den meget taktiske fodboldstil, vi har i Italien, siger Antonio Conte.

Søndag kulminerede den opadgående kurve, da Christian Eriksen scorede sit første ligamål i sæsonen. Han udlignede til 1-1 mod Napoli og sørgede således for, at Inter fik point.

- Han bliver mere og mere aggressiv, og han viser højere intensitet, hvilket har været godt for hele holdet, siger Antonio Conte.

Christian Eriksen har været i startopstillingen i otte ud af ti Serie A-kampe siden midten af februar. I alt har han optrådt i 20 kampe i den italienske liga i den igangværende sæson.

Inter er godt på vej mod det italienske mesterskab. Klubben er således på førstepladsen med ni point ned til bysbørnene fra AC Milan.

/ritzau/