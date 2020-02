Endnu en Inter-kamp, endnu en aften hvor Christian Eriksen startede på bænken.

For da den italienske storklub onsdag spillede Coppa Italia-kamp mod Napoli, var det igen ikke med danskeren i startopstillingen.

Og efter kampen forklarede klubbens manager, hvorfor han holder igen med landsholdsstjernen.

»Han har helt klart kvaliteterne. Han skal have intensiteten i kampene tilbage, for i løbet af de sidste seks måneder har han ikke spillet meget,« fortæller Antonio Conte til Tuttomercatoweb.

Christian Eriksen i kampen mod Napoli. Foto: DANIELE MASCOLO

Inden sit skifte til Inter spillede Christian Eriksen for Tottenham, hvor han i denne sæson nåede op på 28 kampe - 23 af dem var i Premier League, hvor det dog kun var 8 af kampene, han fik fra start.

Onsdag aften blev det til 25 minutter i den sorte og blå Inter-trøje, men selvom der ifølge træneren mangler intensitet, var der dog også rosende ord til Christian Eriksen efter kampen.

»Han træner godt, er en seriøs dreng og han gør det godt,« slår Antonio Conte fast om den danske landsholdsspiller.

Selvom Christian Eriksen var med til at forbedre Inters offensiv, ændrede det ikke på, at de ikke kunne få skovlen under Napoli-defensiven, og Inter tabte den første kamp med 0-1.

Returopgøret mellem Napoli og Inter spilles 5. marts.