Comeback?

Den norske fodboldlegende Ole Gunnar Solskjær har holdt lav profil, siden han fik sparket som manager i Manchester United i november 2021.

Men måske er orloven snart slut for den smilende nordmand.

For flere tyrkiske medier – heriblandt Hurriyet – melder nemlig, at storklubben Besiktas skulle have tilbudt Ole Gunnar Solskjær en kontrakt på halvandet år.

Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Kriseramte Besiktas står uden cheftræner, efter at Rıza Calımbay blev fyret. Og her skulle tyrkerne altså være brændt varme på den norske legende.

Det vides endnu ikke, hvordan Solskjær forholder sig til jobtilbuddet.

Besiktas ligger p.t. på femtepladsen i den bedste tyrkiske række – Süper Lig.

Også navne som hollandske Ruud van Nistelrooy og italienske Fabio Cannavaro bliver nævnt som emner i Besiktas.