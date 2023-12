25-årige Malte Amundsen har spillet i HB Køge, Vejle Boldklub samt i den tredjebedste liga i Tyskland, inden han gjorde debut i MLS for New York City. I 2023 rykkede han sydpå til Columbus Crew. Han ses her i aktion mod Cincinnatis lvaro Barreal. Foto: Carolyn Kaster/Ritzau Scanpix